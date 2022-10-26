Самара, 26 октября, 2022, 03:23 — ИА Регнум. По результатам тендера власти Тольятти выбрали подрядчика, который проведёт рекультивацию бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района. Контракт будет подписан с единственным участником, а его стоимость снизилась с начальных 541 456 282,05 рубля до 525 212 593,59 рубля, передаёт ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Победителем торгов на ликвидацию свалки возле завода ОАО «АвтоВазАгрегат» стало ООО «Новэк» из Тюмени. Оно учреждено в 2015 года для сбора не опасных отходов. Владелец и директор — Ирина Цветкова. В апреле 2022 года компания также подписала госконтракт стоимостью более 145 млн рублей на рекультивацию свалки твердых бытовых отходов вблизи с. Перевалово Тюменского района.

Напомним, проект в Тольятти должен быть реализован за три этапа — до конца 2024 года.

Ранее в администрации города сообщили, что порядка 330 млн рублей на рекультивацию предоставят из федерального бюджета.