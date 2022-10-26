26 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили пакет законопроектов, внесённый в Госдуму депутатом от КПРФ Михаилом Матвеевым, предполагающий освобождение от частичной мобилизации тех, кто не проходил военную службу, а также кандидатов и докторов наук.

Светлана Рыбина, , 08:55 — REGNUM Пакет законопроектов об освобождении от частичной мобилизации тех, кто не проходил военную службу, а также кандидатов и докторов наук, который внёс в Госдуму депутат от КПРФ Михаил Матвеев, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Солдат Иван Шилов © ИА REGNUM

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"То есть кто служил 25−30 лет назад, им опять отдуваться до седин за косарей?» — спрашивает Сергей К.

Многие пользователи пришли к выводу, что такой пакет законопроектов может узаконить не самый справедливый расклад вещей, согласно которому служившие вынуждены нести бремя мобилизованного, пока тот, кто избежал службы, будет радоваться жизни на гражданке.

«То есть сначала косили от армии, а теперь опять косим. Теперь официально. Депутаты законы опять для себя и своих детей придумывают?» — интересуется Анжела Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что инициатива очень разумная, ведь не служивший гражданин — самый никчёмный боец, которого только можно себе представить, при этом вероятность его смерти из-за отсутствия боевого опыта возрастает в разы.

«Ну, раз не служил, не имеешь боевого опыта, не знаешь, как медицину применять при ранении, не умеешь стрелять и т.д., то зачем такой «воин» нужен в армии?» — написал Николай К.

Часть людей интересуется: а как быть с теми, кто обладает знаниями в области военного дела, но при этом не прошли службу в армии?

«Ну то есть Сердюков был прав, когда военные кафедры сокращал? Кафедры военные получается нужны для того чтобы откосить?» — задаётся вопросом Анна Ш.

Военная кафедра Mil.ru

«У нас есть военные училища, ученики которых не служат в армии и не будут служить в армии. Выходит, что выпускники военных вузов не попадут под мобилизацию. Согласно такому закону. Вы вообще понимаете, какой это бред?!» — возмущается Геннадий О.

Ряд пользователей указывает на то, что при частичной мобилизации такие вопросы обсуждать можно, но в условиях полноценной на фронт должны отправляться все, в ком нуждается Родина: граждане всех категорий без исключений.

«По-моему, это странно. Мобилизация — это не про то, кто служил, а кто нет. Мобилизация касается всех, включая даже женщин. Если государство объявляет всеобщую мобилизацию, то призывает оно в первую очередь тех, кто ей непосредственно нужен. Если же дело будет пахнуть уничтожением государства, то под ружьё будут ставить уже всех. Поэтому такой закон не отражает национальных интересов России, а будет служить интересам наших врагов», — написал Никита У.

«Я не служил. Я не профессиональный военный. Но если мой город будут бомбить, то какая тут уже к чёрту разница? Война стучится в дом, а значит, законы привычные не работают», — указывает Максим П.

Напомним, 25 октября депутат от КПРФ Михаил Матвеев внёс в Госдуму пакет законопроектов об освобождении от частичной мобилизации тех, кто не проходил военную службу, а также имеющих степень кандидата наук или доктора наук.