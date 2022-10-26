Вашингтон, 26 октября, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Члены Конгресса США от обеих партий принимают деньги от лоббистов китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei. Об этом сообщила газета The Washington Examiner со ссылкой на документы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Китай и США

«Не менее 33 республиканцев и 13 демократов приняли пожертвования на свои кампании в среднем по 770 долларов между сентябрем 2016 года и июнем 2022 года от тех, кому платят за лоббирование интересов Huawei», — говорится в публикации.

Также в статье называются и некоторые конгрессмены, которые получали средства от лиц, чей бизнес связан с китайской корпорацией. В частности, утверждается, что лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевик Маккарти получил $2,9 тыс. пожертвований за прошедшие полтора года. При этом ряд американских законодателей, получая средства, продолжают критиковать Huawei публично.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября Федеральная комиссия по связи США заявила о планах запретить продажу в стране любого оборудования от китайских компаний Huawei и ZTE. Утверждалось, что телекоммуникационное оборудование из Китая подрывает национальную безопасность Соединенных Штатов.