Североморск, Мурманская область, , 03:10 — REGNUM Вертолётчики Северного флота совместно с экипажем большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота (СФ) ВМФ России 25 октября отработали посадку на палубу корабля вертолётов Ка-27. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Ка-27 Северного флота Mil.ru

Учебные полёты проходили в дневное время, во время стоянки БПК на якоре в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота — Североморска.

Всего лётными экипажами отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка было выполнено более 26 посадок и последующих взлётов на палубу «Вице-адмирала Кулакова».

«Выполнению полётов морской авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки».

БПК «Вице-адмирал Кулаков» после завершения учебных мероприятий с вертолётчиками ошвартовался у причала.

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Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованные калининградцы, сформированные в танковые экипажи, перешли к практической отработке тактики «Танковая карусель».

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