Иркутск, , 03:13 — REGNUM В рамках программы федеральной приватизации имущества с торгов 17 ноября 2022 года планируется реализовать акции АО «Иркутский Агрооргтехстром», которые составляют 100% уставного капитала. Начальная цена — 61 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные с сайта «Российского аукционного дома».

Торги Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР

Продать посредством публичного предложения планируется 9 770 обыкновенных именных акций компании, которая на сегодня принадлежит Российской Федерации.

Цена отсечения лота составит 30,5 млн рублей при шаге на понижение — 6,1 млн рублей, на повышение — 1 млн рублей.

Предприятие, акции которого выставили на торги, фигурирует в ЕГРЮЛ с 2005 года, основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Общая площадь принадлежащих АО зданий, сооружений, помещений — 2283 кв. м. В отношении АО в 2021 году пытались инициировать банкротный иск, но производство по делу было прекращено.

Напомним, ранее с торгов не удалось продать 25,01% акций АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», которое фигурировало в открытых источниках как подрядчик Минобороны РФ. На тендер не поступило ни одной заявки.