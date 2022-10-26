Вашингтон, 26 октября, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS были переданы Киеву властями США. Такое утверждение сделал 25 октября генеральный директор производителя NASAMS, американской компании Raytheon Technologies, Грег Хейес в интервью телекомпании CNBC.

Soldatnytt ЗРК NASAMS

Хейес подтвердил передачу ЗРК NASAMS Киеву. По словам представителя компании NASAMS, комплексы были переданы ещё две недели назад, сегодня уже начался процесс их развёртывания на территории б. УССР.

Напомним, представитель Пентагона сообщил о намерении США передать Киеву первые ЗРК NASAMS в течение ближайших недель. Всего США планируют передать Киеву восемь таких систем. Поставку предполагалось осуществить в рамках инициативы по содействию безопасности Киева. Данная инициатива допускает заключение контрактов о поставке вооружения напрямую от производителя, а не из запасов Пентагона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США намерены передать киевским нацистам первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS в течение уже ближайших недель.