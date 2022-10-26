Лондон, 26 октября 2022, 03:00 — REGNUM Бывший министр финансов Британии Надим Захави стал председателем Консервативной партии королевства, сообщили в пресс-службе этой политической силы.

Канцлер казначейства Надим Захави
Канцлер казначейства Надим Захави
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Указанная должность подразумевает выполнение внутрипартийных административных функций, а также управление штабом организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября британский король Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Британии. Политик ранее получил пост лидера Консервативной партии.

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