Омск, , 02:57 — REGNUM В стадии подписания поставщиком находится контракт на строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Серебряный берег» Омска. По результатам соответствующего тендера победителем выбрали московскую компанию, передаёт ИА REGNUM.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Построить школу за почти 800 дней должно будет ООО «Капитал развитие», учрежденное в Москве в 2015 году. При этом строительство в выписке ЕГРЮЛ фигурирует не как основной вид деятельности компании. Основным стоит ОКВЭД — оптовая неспециализированная торговля. Среди проектов, представленных на сайте компании, фигурирует строительство жилых домов на Сахалине. Владельцы актива — Наталья Черепанова и Тимур Лакеев. Ранее ООО выступало исполнителем свыше 90 госконтрактов на общую сумму порядка 830 млн рублей.

Напомним, стоимость контракта в Омске составит 1 174 737 290,44 рубля против 1 217 344 342,48 рубля начальной цены. В тендере был прописан аванс в размере 50%.

Помимо строительства, победитель тендера должен подготовить рабочую документацию.