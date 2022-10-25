Омск, 26 октября, 2022, 02:57 — ИА Регнум. В стадии подписания поставщиком находится контракт на строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Серебряный берег» Омска. По результатам соответствующего тендера победителем выбрали московскую компанию, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Построить школу за почти 800 дней должно будет ООО «Капитал развитие», учрежденное в Москве в 2015 году. При этом строительство в выписке ЕГРЮЛ фигурирует не как основной вид деятельности компании. Основным стоит ОКВЭД — оптовая неспециализированная торговля. Среди проектов, представленных на сайте компании, фигурирует строительство жилых домов на Сахалине. Владельцы актива — Наталья Черепанова и Тимур Лакеев. Ранее ООО выступало исполнителем свыше 90 госконтрактов на общую сумму порядка 830 млн рублей.

Напомним, стоимость контракта в Омске составит 1 174 737 290,44 рубля против 1 217 344 342,48 рубля начальной цены. В тендере был прописан аванс в размере 50%.

Помимо строительства, победитель тендера должен подготовить рабочую документацию.