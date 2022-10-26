Москва, , 02:49 — REGNUM В Москве на 96-м году жизни скончался писатель и журналист, член Союза писателей России Иван Васильевич Черных. Об этом со ссылкой на источники 26 октября сообщает пресс-служба писательской организации.

Скорбь

Писатель умер 25 октября в своём доме на Вильнюсской улице.

Черных родился в 1927 году в Таловском районе Воронежской области в многодетной крестьянской семье. В 1947 году поступил в Балашовское военное училище лётчиков дальней авиации, окончив которое десять лет летал на боевых самолётах. Имеет награды СССР.

В 1961 году был переведён из Военно-воздушных сил на журналистскую работу — его направили на Дальний Восток собственным корреспондентом газеты «Красная звезда». В 1963 — поступил в Литературный институт имени А. М. Горького при Союзе писателей СССР. В 1979 году был принят в Союз писателей СССР.

Иван Черных известен своими военными и криминальными романами и повестями, основанными на реальных событиях: «На острове нелётная погода», «Правый пеленг», «Иду на перехват», «Мгновения вечный след», «Злой ветер афганец», «Тревожные высоты», «Гадюка на груди» и другими.