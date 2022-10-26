Таллин, , 02:49 — REGNUM Эстония призывает ЕС ввести новый, девятый по счету, пакет антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу на встрече в Таллине с главой МИД Франции Катрин Колонна. Об этом сообщили в пресс-службе эстонского внешнеполитического ведомства.

Урмас Рейнсалу Vm.ee

Кроме того, по словам Рейнсалу, новые ограничения должны затронуть и Белоруссию. Эстонский министр также направил Еврокомиссию предложение о «безотлагательном и всестороннем» использовании энергетических санкций против газа и нефти из России.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью ЕС должна стать конфискация, а не заморозка российских активов в европейских странах.

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