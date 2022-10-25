Амстердам, 26 октября, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Великобритания смогла договориться с Евросоюзом по вопросу перемещения своих войск и бронетехники через территорию ЕС, заявила глава минобороны Нидерландов Кайса Олленгрен в интервью газете The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Она рассказала, что Лондону удалось договориться с Брюсселем о возвращении в проект по военной мобильности, позволяющий перемещать свои войска по территории Евросоюза без лишних препятствий. Великобритания автоматически вышла из проекта после выхода из состава ЕС, однако теперь уже готова вновь присоединиться к проекту после ратификации договоренностей.

Олленгрен добавила, что решение было принято в связи с российской специальной военной операцией по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР. Также она положительно оценила роль Лондона в оказании помощи киевским нацистам.