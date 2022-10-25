Донецк, 26 октября, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Два района города Донецка в ДНР были обстреляны киевскими боевиками с применением снарядов натовского калибра. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Обстрел со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 01:31 мск по направлению — населённый пункт Нетайлово — город Донецк. По Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка было выпущено со стороны ВСУ три снаряда калибра 155 мм. Снаряды такого калибра используются странами НАТО.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле киевскими боевиками городов Донецк и Макеевка в ДНР.