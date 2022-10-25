Вашингтон, 26 октября, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о необходимости продления сделки по вывозу зерна с территории бывш. УССР. Об этом он сказал в ходе встречи в Вашингтоне с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом, сообщали в пресс-службе Госдепартамента США.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Участники переговоров обсудили «усилия по удовлетворению рекордных потребностей» в гуманитарной сфере, растущих на фоне ситуации на территории б. УССР, а также из-за изменения климата и последствий пандемии коронавируса.

Кроме того, они затронули тему кризисов в Афганистане, Эфиопии и Сомали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия запросила у ООН статистику по движению зерна с территории б. УССР до конечных потребителей.