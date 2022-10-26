Джакарта, , 02:22 — REGNUM Вопрос сотрудничества для преодоления продовольственного кризиса обсуждался на встрече представителей индонезийской ассоциации фермеров с торговым представительством России в Индонезии. Об этом 26 октября сообщил портал Serambinews.com.

Флаг Индонезии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

С российской стороны во встрече приняли участие глава торгового представительства России в Индонезии Сергей Россомахов, глава экспортного отдела Илья Ширманов и старший эксперт Никита Юрчиков. Представитель ассоциации фермеров Индонезии Хельми Н. Хаким уточнил, что встреча стала продолжением повестки предыдущих переговоров, которые состоялись в августе 2022 года.

«Содержание разговора касалось технического сотрудничества, которое в ближайшее время будет осуществляться нашими странами, а также возможности привлечения к этому сотрудничеству правительства», — пояснил Хаким.

Также индонезийский представитель указал, что в ходе встречи были затронуты вопросы, связанные с шагами по преодолению продовольственного кризиса в Индонезии с применением для заявленных целей российских ресурсов и технологий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Индонезия подтвердила, что давление со стороны третьих стран не заставит Джакарту изменить своё решение и отказываться от приглашения президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20).

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