26 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили планы МАГАТЭ посетить Киев и Жёлтые воды после появления информации о готовящемся теракте нацистов с применением «грязной бомбы».

Артур Савин, , 09:05 — REGNUM Заявление постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова о том, что предупреждения Российской Федерации о подготовке киевским неонацистским режимом теракта с использованием «грязной бомбы» побудили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направить в Киев и Жёлтые Воды делегацию, состоящую из экспертов, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Радиация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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"Обычно такого рода инспекции сопряжены с отбором проб, а на их анализ уходит довольно много времени — месяца два, как правило, то есть где-то через неделю с небольшим узнаем предварительные итоги этих посещений, а окончательные появятся нескоро», — считает дипломат.

«Да уж. «Жёлтых вод» там полно сейчас, особенно в бункере Зеленского. Пусть сходят, посмотрят, может, и сами добавят потопу», — предлагает Екатерина Н.

Многие пользователи считают, что делегация МАГАТЭ на территории бывшей УССР — это очень хороший знак. Граждане надеются, что западные эксперты одним только своим присутствием заставят нацистов отказаться от плана по совершению ядерного теракта с использованием «грязной бомбы».

«Пусть исследуют данный факт существования «грязной бомбы», хотя бы немного свою работу сделают», — указывает Марк С.

«Слепых отправят искать грязную бомбу в потёмках. Удачи, ага», — написал Анна М.

Некоторые комментаторы сомневаются, что МАГАТЭ хоть как-нибудь повлияет на происходящее, поскольку у России уже есть опыт взаимодействия с этой организацией, которая так и не смогла понять, откуда по Запорожской атомной электростанции ведётся огонь американским оружием, которое есть только на вооружении ВСУ.

«Это те самые, что за неделю на ЗАЭС не смогли определить направление обстрелов? Можно уже сейчас говорить о выводах этих «экспертов», — считает Галина П.

Радиационно опасные объекты на территории б. УССР. 2022. Инфографика (с) ИА REGNUM

«Зеленский, где у тебя тут ядерная бомба? Правда нету? Ну хорошо. Мы услышали достаточно, до свидания!» — написал Роман К.

Часть людей полагает, что делегация МАГАТЭ может оказаться не фактором, который сдержит Киев, а сигналом нацистам к применению ядерного боезаряда под присмотром международной организации на прикорме у США.

«А МАГАТЭ вообще зачем делегацию отправила? Чтобы предотвратить ядерный теракт Киева или запечатлеть его для отчёта?» — задаётся вопросом Авраам С.

«Эксперты МАГАТЭ по защите национальных интересов легализованных террористов под руководством США выехали оправдать режим в киевской колонии», — написал Радион Д,

Нашлись и те, кто предпочитает молиться Богу, лишь бы на территории бывшей УССР не произошёл ядерный взрыв, учинённый киевским неонацистским режимом.

«Дай Бог этой провокации не случиться, и все будут живы и здоровы», — пишет Эльвира Ф.

Напомним, 25 октября постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в эфире телеканала «Россия 24» о том, что предупреждения Российской Федерации о подготовке киевским неонацистским режимом теракта с использованием «грязной бомбы» побудили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направить в Киев и Жёлтые Воды делегацию, состоящую из экспертов.