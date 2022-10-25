Варшава, 26 октября, 2022, 02:11 — ИА Регнум. Западные страны могут отказаться от предоставления помощи киевскому режиму, если температура воздуха в их жилых домах упадет, заявил польский депутат и бывший заместитель главы МИД Польши Павел Коваль 25 октября в интервью Interia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Парламентарий отметил, что боевые действия на территории бывш. УССР продолжаются из-за поддержки Киева Западом. Он полагает, что решения об отказе от такой помощи на фоне энергетического кризиса могут быть приняты прежде всего Францией и Германией.

Коваль пояснил, что жители этих стран «десятилетиями живут в комфорте» и они не готовы к проблемам с теплом.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что зима 2023–2024 гг. может быть для Германии сложной с точки зрения снабжения газом, но страна будет лучше подготовлене к ней, чем к предстоящим зимним месяцам.