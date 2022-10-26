Минск, , 17:02 — REGNUM Бывшая сотрудница службы протокола президента Белоруссии, победительница конкурса красоты «Королева Весна-2013» Дарья Шманай перешла на работу в дипломатической сфере. Это следует из постановления Совмина Белоруссии, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

Посольство Белоруссии в Москве Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В документе говорится, что Дарья Михайловна Шманай назначена советником-посланником Посольства Республики Белоруссия в России.

Как сообщало ИА REGNUM, Дарья Шманай часто появлялась рядом с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на официальных мероприятиях. В августе 2021 года она попала в санкционный список США.