Тегеран, , 02:07 — REGNUM Иран отразил не менее 120 DDoS-атак на свои инфраструктурные объекты за прошедшие 20 дней, заявил глава управления гражданской обороны Исламской Республики бригадный генерал Голамреза Джалали. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«За последние 20 дней было отражено 120 мощных DDoS-атак на объекты инфраструктуры», — рассказал генерал.

Он уточнил, что атакам подвергались объекты для транспортировки топлива, однако их удалось предотвратить. Джалали подчеркнул, что с таким масштабом нападений в цифровом пространстве не сталкивалась ни одна страна.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября двое сотрудников иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) были убиты неизвестными на юго-востоке Ирана. Других подробностей произошедшего не приводилось.