Тегеран, 26 октября, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Иран отразил не менее 120 DDoS-атак на свои инфраструктурные объекты за прошедшие 20 дней, заявил глава управления гражданской обороны Исламской Республики бригадный генерал Голамреза Джалали. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«За последние 20 дней было отражено 120 мощных DDoS-атак на объекты инфраструктуры», — рассказал генерал.

Он уточнил, что атакам подвергались объекты для транспортировки топлива, однако их удалось предотвратить. Джалали подчеркнул, что с таким масштабом нападений в цифровом пространстве не сталкивалась ни одна страна.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября двое сотрудников иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) были убиты неизвестными на юго-востоке Ирана. Других подробностей произошедшего не приводилось.