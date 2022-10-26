Минск, 26 октября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Авиакомпания «Уральские авиалинии» перенесла старт полетов из Перми и Екатеринбурга в Минск с октября на весну 2023 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Uralairlines.ru «Уральские авиалинии»

Отмечается, что направление не пользуется спросом из-за «текущей геополитической ситуации».

Как сообщалоИА REGNUM, «Уральские авиалинии» недавно анонсировали прямые рейсы из Перми и Екатеринбурга в Минск. Полеты должны были выполняться дважды в неделю, первый рейс был намечен на 26 октября.