«Уральские авиалинии» передумали летать в Минск из-за «геополитики»
Минск, 26 октября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Авиакомпания «Уральские авиалинии» перенесла старт полетов из Перми и Екатеринбурга в Минск с октября на весну 2023 года. Об этом сообщается на сайте компании.
Uralairlines.ru
«Уральские авиалинии»
Отмечается, что направление не пользуется спросом из-за «текущей геополитической ситуации».
Как сообщалоИА REGNUM, «Уральские авиалинии» недавно анонсировали прямые рейсы из Перми и Екатеринбурга в Минск. Полеты должны были выполняться дважды в неделю, первый рейс был намечен на 26 октября.