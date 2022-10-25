Вашингтон, 26 октября, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Фотографии, якобы подтверждающие применение иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории б. УССР, представил президент Израиля Ицхак Герцог, находящийся с визитом в США. Фото политик представил 25 октября на Атлантическом совете в Вашингтоне.

Government Press Office (Israel) Ицхак Герцог

Президент Израиля представил слайды со снимками, на которых, по его словам, содержатся неопровержимые доказательства участия Ирана и иранских беспилотников в российской спецоперации на территории б. УССР.

«Я хочу подчеркнуть, что Иран, конечно, отвергая эти слайды, продолжает поставлять эти беспилотники, и они совершают атаки по всей [территории б. УССР] с использованием этих беспилотников-камикадзе, которые предназначены для того, чтобы сеять разорение в больших масштабах», — уточнил Герцог.

На первом слайде были представлены две пары фотографий: на одной из них, как утверждается, изображения иранских взорвавшихся дронов Shahed-136, на второй — обломки найденного киевскими боевиками дрона «Герань-2». Ещё на одном снимке были запечатлены, предположительно, двигатель Shahed-136, фото похожей двигательной установки, найденной на территории б. УССР.

По мнению Герцога, на всех фото засняты идентичные аппараты, и это доказывает применение иранской боевой техники на территории б. УССР.

«Иран участвует в войне на [территории б. УССР], совершая действия против [проживающих на территории б. УССР.] и причиняя огромные мучения и боль», — резюмировал президент Израиля.

Напомним, Герцог прибыл с визитом в США 25 октября, чтобы обсудить «иранскую угрозу» и климатический кризис.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден проведет встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Белом доме.