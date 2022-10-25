Лондон, 26 октября, 2022, 01:51 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден в ходе своего первого телефонного разговора подтвердили ведущую роль своих стран в поддержке нацистского киевского режима. Об этом говорится в распространённом 25 октября в заявлении канцелярии британского премьера.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

канцелярия премьер-министра Великобритании «Они говорили о ведущей роли, которую играют наши страны, оказывая поддержку [Киеву]».

Напомним, ранее Риши Сунак провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским, пообещав главе киевских нацистов продолжение поддержки со стороны Великобритании на прежнем уровне.