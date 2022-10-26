Вашингтон, , 01:51 — REGNUM Сделка о покупке американским предпринимателем Илоном Маском компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, может быть завершена 28 октября, сообщает агентство Bloomberg.

Илон Маск JD Lasica

Журналисты утверждают, что о таких планах заявил сам бизнесмен 24 октября в ходе видеоконференции с представителями банков. В агентстве уточнили, что кредитные организации «завершают процесс подписания документов» и процедура предоставления займа Маску находится на финальной стадии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илон Маск заявил, что хочет сделать из Twitter «честную площадку для людей с различными убеждениями».

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