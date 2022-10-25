Нью-Йорк, США, 26 октября, 2022, 01:35 — ИА Регнум. Россия, Белоруссия, Китай, КНДР, Венесуэла, Никарагуа и Сирия призвали разработать договор о предотвращении гонки вооружений в космосе. Соответствующее заявление сделал замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа, Сирия и Российская Федерация рассматривают предложение принять политическое обязательство не проводить испытания противоспутниковых ракет прямого восхождения разрушительного действия как шаг в правильном направлении, но недостаточный для обеспечения гарантий исключительно мирной деятельности в космосе и решения задач предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве», — говорится в документе.

Дипломат призвал международное сообщество к началу переговоров по созданию такого договора. Также Воронцов обратился к ООН с предложением приступить к разработке механизма для контроля за наращиванием вооружений в космосе уже в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия продолжит сотрудничество по сокращению вооружений, а также по ряду направлений в космосе. По его словам, такие формы сотрудничества являются необходимыми и неизбежными.