Колпино, Санкт-Петербург, , 01:32 — REGNUM Пожар, бушующий на складе горючих материалов в посёлке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга, распространился на площадь 12 тыс. кв. метров, произошло обрушение части одной из стен. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Пожар на складе в Колпинском районе Петербурга ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Напомним, огонь, вспыхнувший в Северном проезде, 8, на складе площадью 24 тыс. кв. метров, первоначально охватил порядка одной тысячи квадратных метров. Площадь пожара, несмотря на усилия огнеборцев, нарастала и к настоящему моменту достигла 12 тыс. кв. метров.

В тушении пожара, которому присвоен ранг № 3 (повышенный), задействовано более 160 человек и 45 единиц техники. Передвижная лаборатория ведёт постоянный замер воздуха, превышения ПДК в котором не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, петербургские пожарные всеми силами пытаются сдержать дальнейшее распространение огня на складе горючих материалов в посёлке Металлострой. В тушении пожара задействована спецтехника и пожарный поезд.

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