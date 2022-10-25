Варшава, 26 октября, 2022, 01:31 — ИА Регнум. Численность военнослужащих в Польше достигла 160 тысяч, заявил заместитель польского министра обороны Войцех Скуркевич 25 октября в ходе выступления в парламенте республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Ранее в польской армии служило 111,5 тысячи профессиональных солдат и 32 тысячи бойцов территориальной обороны. Недавно в стране приняли закон об увеличении численности армии до 300 тысяч человек: 250 тысяч профессиональных военнослужащих и 50 тысяч представителей войск территориальной обороны.

По словам Скуркевича, такая цель может быть достигнута к 2035 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября польское министерство обороны объявило о заказе у Южной Кореи около 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo.