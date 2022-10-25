Санкт-Петербург, 26 октября, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Локализация пожара была объявлена на складе в посёлке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Dave Hogg Пожар

Локализация пожара была объявлена в 00:39 мск, пострадавших в результате происшествия нет. Пожару присвоен третий ранг сложности, к ликвидации возгорания были привлечены 123 человека личного состава МЧС и 27 единиц техники, затем группировка была увеличена до 160 человек и 45 единиц техники. В тушении пожара был задействован пожарный поезд.

К месту пожара была направлена передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха в районе пожара. Также для борьбы с пожаром была задействована специализированная пожарно-спасательная техника, включая коленчатые подъемники и пожарные автолестницы.

Борьба с огнём осложнена высокой горючей нагрузкой помещения склада, где произошло возгорание. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе в связи с пожаром зафиксирована не была.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на борьбу с пожаром в Санкт-Петербурге направлен пожарный поезд.