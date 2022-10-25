Москва, 26 октября, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Запрет на въезд в Армению ввели для главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян власти республики. Такую информацию сообщила сама Симоньян 25 октября в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маргарита Симоньян

Симоньян уточнила, что «нынешний начальник Армении» Никол Пашинян запретил въезд в страну первому зампреду комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину («Единая Россия»), много лет поддерживавшему Армению, и лично ей тоже.

В свою очередь, в распространённом заявлении блока второго президента Армении Роберта Кочаряна сказано, что решение властей страны о запрете въезда в республику Константину Затулину направлено на подрыв армяно-российских взаимоотношений.

Сам Затулин в своём телеграм-канале подтвердил получение письма от парламента Армении о запрете въезда в страну. Он сообщил, что расценивает этот шаг как оскорбительный. Газета «Айкакан жаманак» («Армянское время») которая принадлежит семье премьер-министра Армении Никола Пашиняна, написала, что такое решение приняли из-за того, что Затулин якобы многократно публично «обвинял власти Армении в поражении во время 44-дневной войны» в Нагорном Карабахе.