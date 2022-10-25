Сан-Хосе, США, 26 октября, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 19 км от американского города Сан-Хосе (штат Калифорния), сообщается на сайте Геологической службы США.

Сан-Хосе

Очаг подземных толков залегал на глубине около 6 км. Они ощущались в северной части штата, а также в районе заливов Сан-Франциско и Монтерей. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября у побережья Филиппин зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4.