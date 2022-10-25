Посёлок Металлострой, Санкт-Петербург, 26 октября, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Пожарные Петербурга после полуночи в среду, 26 октября, локализовали крупный пожар на складе в Колпинском районе, при котором огонь охватил площадь в 12 тыс. кв. метров.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Пожар на складе в Колпинском районе Петербурга

«В 00:39 пожар локализован. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — говорится в ночном сообщении ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

К ликвидации пожара привлечено 123 человека личного состава Главка МЧС и 27 единиц техники.

Напомним, сообщение о пожаре в Северном проезде, д. 8, поселка Металлострой поступило в оперативные службы в 20:48. Загорелось здание склада размером 100×240 метров, высотой 12 метров. Горели строительные материалы на площади 12 000 кв. метров.

Для локализации пожара задействовали специализированную пожарно-спасательную технику, в том числе коленчатые подъемники и пожарные автолестницы, а также направили к месту ЧП пожарный поезд.