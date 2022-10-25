Красноярск, 26 октября, 2022, 01:09 — ИА Регнум. В среду, 26 октября, в Красноярске переменная облачность, без осадков, температура воздуха +7… +9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Октябрь в Красноярске

В 5:00 на Театральной площади было −3 °C.

Ночью с 26 на 27 октября ожидается до −3… −2 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 5−10 м/с. Давление — 741 (-3) мм рт. ст.

В четверг, 27 октября, в Красноярске до +4… +7 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +1… +3 °C, временами небольшие осадки.

В пятницу, 28 октября, в Красноярске ожидается до +4… +6 °C днём и до −2… +2 °C ночью. Облачно, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 26 октября на севере центральных районов Красноярского края и в Туве на дорогах местами гололедица.

26−28 октября в горных районах Хакасии возможен сход единичных снежных лавин.

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