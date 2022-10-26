Вашингтон, , 01:01 — REGNUM Взгляды американского олигарха Илона Маска и правительства США по ситуации вокруг территории бывш. УССР не совпадают, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

Белый дом

«О его комментариях насчёт [бывш. УССР] и уступок территории. Знаю, что господин Маск очень звучно об этом высказывался. Послушайте, он является частным лицом с частной компанией», — заявила она.

Жан-Пьер добавила, что официальный Вашингтон считает, что решения об уступках может принимать только киевский режим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илон Маск предложил свой вариант мирного урегулирования ситуации вокруг территории б. УССР. Он подчеркнул, что жители Крыма и восточной части территории бывш. УССР предпочитают Россию. По мнению бизнесмена, разрешить конфликт можно только отыскав компромисс.