Лондон, , 00:53 — REGNUM Телефонный разговор провели новый премьер-министр Британии Риши Сунак и президент США Джо Байден, они обсудили ход британо-американского сотрудничества. Об этом сообщили в канцелярии королевского правительства/

Джо Байден Whitehouse.gov

Их беседа также коснулась таких тем, как обеспечение безопасности в Северной Ирландии и взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противодействия влиянию Китая с помощью военного альянса AUKUS.

Сунак заявил, что планирует провести встречу с Байденом на полях предстоящего саммита G20, который пройдет 15–16 ноября 2022 года в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Риши Сунак провел разговор по телефону с Владимиром Зеленским, пообещав главе киевского нацистского режима, что Британия продолжит оказывать поддержку Киева на прежнем уровне.

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