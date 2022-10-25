Лондон, 26 октября, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Телефонный разговор провели новый премьер-министр Британии Риши Сунак и президент США Джо Байден, они обсудили ход британо-американского сотрудничества. Об этом сообщили в канцелярии правительства королевства.

Whitehouse.gov Джо Байден

Их беседа также коснулась таких тем, как обеспечение безопасности в Северной Ирландии и взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противодействия влиянию Китая с помощью военного альянса AUKUS.

Сунак заявил, что планирует провести встречу с Байденом на полях предстоящего саммита G20, который пройдет 15–16 ноября 2022 года в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Риши Сунак провел разговор по телефону с Владимиром Зеленским, пообещав главе киевского нацистского режима, что Британия продолжит оказывать поддержку Киеву на прежнем уровне.