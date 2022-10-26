26 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили призыв президента Франции, чтобы Соединённые Штаты Америки поспособствовали урегулированию конфликта на территории бывшей УССР.

Елизавета Коробова, , 08:57 — REGNUM Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Вашингтон должен принимать участие в урегулировании ситуации на территории бывшей УССР, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 26 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Шавка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Нам необходимо, чтобы Соединённые Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на [территории бывш. УССР]», — заявил Макрон.

Чтобы его призыв дошёл до американского президента Джозефа Байдена, Макрон решил привлечь к этому делу папу Римского Франциска, у которого, как утверждает французский лидер, выстроились доверительные отношения с главой США. У папы Римского нет особых доверительных отношений с Москвой и Киевом, но и в эти двери Макрон призвал стучаться понтифика.

«Макрон, ты не туда призываешь. Опять всё перепутал», — издевается Никита У.

Многие пользователи призвали Макрона самому предпринять усилия для того, чтобы прекратить подливать масло в огонь на территории бывшей УССР и заставить киевский неонацистский режим прекратить убивать людей и сесть за стол переговоров с российской стороной.

«Сами заварили всё это и спонсируют войну, но хотят при этом урегулировать. Где логика? Макрон, конечно, странный тип. Как можно прекратить то, что сам активно делаешь? Франция спонсирует войну», — указывает Маша К.

«А что мешает Макрону самому перестать нагонять русофобскую истерию и снять с России санкции, чтобы возобновить диалог?» — задаётся вопросом Татьяна П.

Страхи НАТО. Советский плакат

Некоторые комментаторы считают, что Макрон не хочет покупать у Америки её дорогой сжиженный газ, поэтому он надеется, что, решив конфликт на территории бывшей УССР, российский газ вновь вернётся на европейский рынок в должном объёме.

«Ой, как же не хочет Эммануэль покупать сжиженный газ у американцев в четыре раза дороже», — заметил Кеша К.

«Сам дозвонится не может, там ему не отвечают. Пиши письма, Эммануэль, подробно и мелким почерком! Может быть, тогда сжалятся над тобой», — советует Виталий В.

Часть людей полагает, что Макрон выбрал себе крайне сомнительного помощника в своих дипломатических делах. Складывается ощущение, что папа Римский для президента Франции — последний человек, который готов его выслушать.

«Я, конечно, не политик, но что-то мне подсказывает, что папа Римский тут не поможет», — написала Анна М.

«Каждый раз убеждаюсь, что Макрон не шестерка США наподобие Киева. Макрон просто дурачок, потому что верит сказкам США», — отметил Ян Д.

Нашлись и те, кто уверены, что Макрон понимает, что его положение не имеет никаких перспектив, и организует такие встречи и делает подобные громкие заявления лишь для того, чтобы продемонстрировать свою «активную деятельность».

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский Интернет-представительство Киевского террористического режима

«Он всё понимает, в том числе и свое бессилие, но, как любой другой менеджер страны Евросоюза, должен также отрабатывать зарплату и что-то делать. Поехал к папе исповедаться на всякий пожарный, а заодно, как руководитель, пообщался, но без особой надежды на результат», — подметил Giampaolo T.

Напомним, 25 октября издание Point опубликовало материал, согласно которому президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогам визита в Ватикан о том, что Вашингтон должен принимать участие в урегулировании ситуации на территории бывшей УССР.