Нью-Йорк, США, 26 октября, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 25 октября ростом на фоне продолжения «сезона» отчётности. Больше других прибавил Nasdaq.

Pixabay.com Рост фондового рынка

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 337,12 пункта (1,07%), до уровня 31 836,74 пункта. S&P 500 подорожал на 61,77 пункта (1,63%), до уровня 3859,11 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 246,50 пункта (2,25%), до уровня 11 199,12 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,34 (0,40%), до уровня $84,92 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 24 октября ростом, больше других прибавил Dow Jones.

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