Лондон, , 00:29 — REGNUM Новый премьер-министр Британии Риши Сунак провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и пообещал ему, что Лондон продолжит поддержку Киева на прежнем уровне, сообщили в канцелярии главы британского правительства.

Риши Сунак Иван Шилов © ИА REGNUM

Они также поддержали «продолжение политики экономических санкций» против России. Кроме того, Сунак заверил Зеленского, что тот может полагаться на сохранение солидарности со стороны британских властей.

Премьер-министр Британии выразил надежду на то, что вскоре ему удастся провести «личную встречу» с главой киевского нацистского режима. Помимо этого, Сунак подчеркнул «важную роль работы» Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории бывш. УССР, якобы направленную на обеспечение «безопасности ядерных объектов и прозрачности при распространении дезинформации».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Владимир Зеленский заявил, что у Киева «нет ни цента», и «для быстрого восстановления» бандеровцам срочно требуется $17 млрд.