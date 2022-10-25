Лондон, 26 октября, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Британии Риши Сунак провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и пообещал ему, что Лондон продолжит поддержку Киева на прежнем уровне, сообщили в канцелярии главы британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

Он также поддержал «продолжение политики экономических санкций» против России. Кроме того, Сунак заверил Зеленского, что тот может полагаться на сохранение солидарности со стороны британских властей.

Премьер-министр Британии выразил надежду на то, что вскоре ему удастся провести «личную встречу» с главой киевского нацистского режима. Помимо этого, Сунак подчеркнул «важную роль работы» Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории бывш. УССР, якобы направленную на обеспечение «безопасности ядерных объектов и прозрачности при распространении дезинформации».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Владимир Зеленский заявил, что у Киева «нет ни цента» и «для быстрого восстановления» бандеровцам срочно требуется $17 млрд.