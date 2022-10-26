Минск, , 00:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 октября заслушал доклады начальников управлений Комитета госбезопасности по Брестской и Гродненской областям. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

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«Максим Радьков и Олег Столярчук доложили о ситуации в находящемся в зоне ответственности регионе. Речь шла об обстановке — как внутриполитической — в обществе, так и на сопредельных территориях соседних государств», — говорится в сообщении.

Другие подробности встречи не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава КГБ Иван Тертель сообщал, что силовые ведомства Белоруссии беспокоит создание незаконных вооруженных формирований на территории б. УССР, Польши, Литвы и некоторых других государствах.