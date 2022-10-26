26 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили сообщение Минобороны РФ о том, что все атаки нацистов в Херсонской области были успешно отбиты.

Светлана Рыбина, , 09:04 — REGNUM Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что Вооружённые силы России отбили все атаки войск киевского неонацистского режима в Херсонской области, уничтожив за сутки до 130 боевиков противника, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Оборона Херсона и наступление на донецком направлении: все новости о СВО»

"На николаево-криворожском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции наших войск в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожено до 130 [киевских] военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей», — сообщили в Минобороны.

«Как и ожидалось! Ни пяди русской земли! Молодцы, парни!» — написал Андрей А.

Многие пользователи выразили слова благодарности российским военнослужащим, которые совершают героические подвиги каждый день, сдерживая полчища нацистов, стремящихся захватить территорию России и учинить расправы над мирными жителями.

«Молодцы. Судя по всему, бандеровцы скоро осознают, что Херсон им не по зубам. Молодцы, мужики! Так держать!» — пишет Оксана М.

«Красавцы наши парни, очень грамотно работают, раз за разом отбивая все наступления ВСУ», — отметил Ян Д.

Некоторые комментаторы пожелали защитникам России удачи на полях сражений, коих будет ещё много.

«Боже, ну какие же умнички! Наши военнослужащие просто отлично выполняют свою работу. Продолжайте и дальше стоять на защите Херсонской и других областей! Удачи!» — пишет Элла Р.

«А мы и не сомневались в нашем генерале и наших героях. Молодцы! Теперь только победа! Мы гордимся вами, ребята. Держитесь, мы молимся за всех вас! Берегите себя!» — обратилась Любовь М.

Российские солдаты Mil.ru

Часть людей убеждена, что русскую армию ждёт Победа, потому что на нашей стороне правда, любовь и справедливость.

«Молимся за каждого ушедшего военного и мобилизованного! Они молодцы, справляются с любыми целями. Уверена, что нас ждёт Победа!» — написала Гульнара С.

«Все атаки нацистов обречены на провал, все атаки потерпят полное фиаско. Держитесь, защитники России, победа будет за нами!» — убеждена Злата Т.

Ряд пользователей даже представить боится, сколько человек потерял киевский неонацистский режим в своих бессмысленных попытках забрать ещё кусок земли у России.

«Представьте только, сколько потерь у ВСУ! Там колоссальное количество погибших, их в ходе войны даже не сосчитать. Скоро все эти наступления закончатся естественным путём, поскольку наступать будет больше некому», — уверена Ирина В.

С кровью Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хоть численное преимущество и у нациков, но оснащение, подготовка в разы лучше у российской армии, как ни крути. С численностью нациков наши парни скоро решат вопрос, а затем пойдут в наступление», — указывает Богдан Г.

Напомним, 25 октября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что Вооружённые силы России отбили все атаки войск киевского неонацистского режима в Херсонской области, уничтожив за сутки до 130 боевиков противника.