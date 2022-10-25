Варшава, 26 октября, 2022, 00:36 — ИА Регнум. В Польше расследуются несколько уголовных дел в отношении преступлений «режима Лукашенко», якобы совершенных после президентских выборов 2020 года. Об этом заявила на пресс-конференции в Варшаве директор департамента правовой помощи Центра белорусской солидарности Ольга Добровольская, сообщает «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

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По словам Добровольской, дела касаются пострадавших от действий силовиков в первые дни протестов. Более подробная информация не раскрывается, так как польская прокуратура приняла решение о непубличном расследовании.

Дела заведены в рамках механизма универсальной юрисдикции, который предусматривает, что преступники, в частности виновные в преступлениях против человечности, должны быть привлечены к ответственности независимо от территориальной принадлежности места преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года стало известно, что прокуратура Польши начала расследование по факту незаконного задержания, избиения и пыток польских граждан белорусскими силовиками.