Лиссабон, 26 октября, 2022, 00:09 — ИА Регнум. 25 октября в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Эштадиу Да Луж» футбольный клуб «Бенфика» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 одержала победу над туринским «Ювентусом» со счетом 4:3.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Забитыми мячами в составе «Бенфики» отметились Антониу Силва (17’ Энцо Фернандес), Жоау Мариу (28’ пенальти) и Рафа Силва (35’ Жоау Мариу, 50’ Алехандро Гримальдо). Голы «старой синьоры» забили Мойзе Кин (21’ Душан Влахович), Аркадиуш Милик (77’ Самуэл Илинг) и Уэстон Маккенни (79’).

Составы команд:

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Ба (Жилберто, 81’), Отаменди, Силва, Аурснес, Фернандес, Мариу (Чикиньо, 90’), Силва (Муса, 87’), Луиш, Рамуш (Нерес, 87’).

«Ювентус»: Щенсный, Данило, Гатти, Куадрадо (Миретти, 60’), Бонуччи (Сандро, 60’), Костич (Илинг, 70’), Локателли, Маккенни, Рабьо, Влахович (Суле, 70’), Кин (Милик, 46’).

«Бенфика», одержав третью победу в группе H и набрав 11 очков, укрепилась на второй позиции и обеспечила себе участие в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2022/23. «Ювентус» с тремя очками остался на третьем месте.