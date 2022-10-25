Ижевск, 26 октября, 2022, 00:08 — ИА Регнум. В Удмуртии 3795 школьников учатся в 188 IT-классах, которые открыты в рамках регионального проекта «ИТ-вектор образования». В проекте участвуют 50 городских и сельских школ республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

ИА REGNUM Информационные технологии

«ИТ-вектор образования» — проект, который реализуется в регионе с 2016 года. С каждым годом количество участников растет, в этом году к проекту присоединились две школы, были созданы новые ИТ-классы.

В 2021 году из 1876 выпускников школ — участников проекта 339 ребят выбрали ИТ-специальности. Увеличение составило 4,9% в сравнение с предыдущим годом. В этом году проект перезапущен ещё на пять лет и к нему могут присоединиться любые школы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с текущего года увеличилось количество сотрудников ИТ-компаний Удмуртии. Увеличение составило около 30%. Сейчас в отраслевых компаниях работает почти 12 тыс. человек.

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