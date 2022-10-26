26 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова полковника полиции ЛНР Виталия Киселёва о том, что Вооружённые силы Российской Федерации нанесли сокрушительный удар по нацистским подразделениям, совершившим попытку наступления на Кременную.

Тимур Кондратьев, , 08:58 — REGNUM Заявление полковника полиции Луганской Народной Республики Виталия Киселёва о том, что Вооружённые силы Российской Федерации нанесли сокрушительный удар по нацистским подразделениям, совершившим попытку наступления на Кременную, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 26 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По словам Киселёва, российская оборона в районе Кременной и Сватово «слажена по уму», а наши военные показывают там пример героизма. В результате боёв противник потерял более десяти единиц техники, а личный состав ВСУ был рассеян и уничтожен. Но полковник полиции ЛНР уверен, что, несмотря на понесённые потери, нацисты не оставят попыток прорвать оборону в этом направлении.

«Ай молодцы ребятки. Действительно нанесли сокрушительный удар в стан противника. Уже месяц, как войска ВСУ не могут продвинуться дальше своих позиций и находятся под постоянным обстрелом нашей артиллерии. Думаю, что в скором времени все их живые резервы иссякнут и наши парни двинутся дальше», — пишет Иван Я.

Многие пользователи рады узнать об успехах российской армии в ходе специальной военной операции. Несмотря на ситуацию, которую можно назвать напряжённой, русские воины стоят на страже своей Родины и не сдают позиции врагу.

«Молодцы, парни, продавливайте террористов. Россия вперёд!» — написал Захар Т.

«Суровикин жжёт! И наши профессионалы исполняют всё по красоте! Молодцы!» — пишет Исмаил Л.

Сергей Суровикин Mil.ru

«Всё же правильного человека туда назначили командующим, он не даёт нацистам продыху. Приказы прям все в точку», — указывает Эмилия К.

Некоторые комментаторы отмечают, что успехи российской армии в ходе специальной военной операции наблюдаются пока только в обороне, что немаловажно, конечно, но явно недостаточно для достижения поставленных целей.

«Видимо, только в России можно назвать глухую оборону «сокрушительным ударом», — поделился своим мнением Сергей К.

«Все эти сокрушительные удары за счёт великих жертв российского солдата. И всё это в обороне. Мы обороняемся уже который месяц. Хотелось бы порадоваться, но кто знает, сколько ещё таких сокрушительных ударов нашим парням придётся нанести, жертвуя собой!» — отметил Павел И.

Часть людей полагает, что ВСУ теряет очень много сил, пытаясь предпринять обречённые на провал попытки наступления. Такое положение дел в скором времени вымотает нацистов, и вот тогда можно будет говорить о наступлении российских войск.

«Перемалывается армия ВСУ, техника и боеприпасы бывшего Варшавского договора. Сейчас мы уже перемалываем запасы НАТО, по сути», — подметил Иларион К.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как бы то ни было, факт налицо: бандеровские твари не в силах изменить ничего на линии фронта. Зато Россия, походу, срочно собирает мощный кулак. Так что после боёв за Херсон, которые 100% будут в пользу России, Вооружённые силы РФ перейдут в наступление до Киева. Как пить дать», — считает Каллистрат Р.

Напомним, 25 октября полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил в эфире Первого канала о том, что Вооружённые силы Российской Федерации нанесли сокрушительный удар по нацистским подразделениям, совершившим попытку наступления на Кременную.