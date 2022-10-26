Йошкар-Ола, , 00:01 — REGNUM В Марий Эл состоялось заседание оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных указом президента России. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава региона Юрий Зайцев.

Избранный глава Марий Эл Юрий Зайцев пресс-служба правительства Марий Эл

Он отметил, что лично возглавляет штаб, в который вошли руководители силовых структур, министерств и ведомств.

Зайцев напомнил, что уровень базовой готовности предполагает реализацию ряда мер. В том числе, усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охраны важных государственных и специальных объектов; объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. Также необходимо усиление охраны объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Вводится особый режим работы указанных объектов.

«Дополнительно никакие ограничительные меры в республике не вводятся», — заключил глава Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября по указу президента Российской Федерации Владимира Путина в Марий Эл введен режим базовой готовности. В связи с этим в республике был создан оперативный штаб.

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