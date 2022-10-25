Париж, , 23:58 — REGNUM Парижский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 разгромил «Маккаби» из города Хайфа со счетом 7:2. Встреча проходила 25 октября в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

Забитые мячи: Лионель Месси (19’ Килиан Мбаппе) — 1:0, Килиан Мбаппе (32’) — 2:0, Неймар (35’ Лионель Месси) – 3:0, Абдулай Сек (38’ Омер Ацили) – 3:1, Лионель Месси (45’ Килиан Мбаппе) – 4:1, Абдулай Сек (51’ Фратсди Пьеро) – 4:2, Килиан Мбаппе (64’ Ашраф Хакими) - 5:2, Шон Голдберг (67’ автогол) – 6:2, Карлос Солер (84’ Лионель Месси) – 7:2.

«Пари Сен-Жермен», одержав третью победу и набрав 11 очков, укрепился на первом месте в турнирной таблице группы H. «Маккаби» с тремя очками остался на последней строчке.