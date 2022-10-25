Лейпциг, Германия, , 23:53 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» под руководство Карло Анчелотти в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 уступил немецкому «Ред Булл Лейпцигу» со счетом 3:2.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «быков» отметились Йошко Гвардиол (13’ Андре Силва), Кристофер Нкунку (18’) и Тимо Вернер (81’ Мохамед Симакан). Голы «сливочных» забили Винисиус Жуниор (44’ Марко Асенсио) и Родриго (90+4’ пенальти).

Составы команд:

«Ред Булл Лейпциг»: Бласвих, Симакан (Хенрихс, 89’), Орбан, Раум (Диалло, 69’), Гвардиол, Айдара (Кампль, 83’), Форсберг (Ольмо, 69’), Шобослаи, Нкунку, Шлагер, Силва (Вернер, 69’).

«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо (Алаба, 70’), Васкес (Карвахаль, 70’), Рюдигер, Кроос (Азар, 76’), Камавинга, Тчуамени, Асенсио, Винисиус, Родриго.

На данный момент «Реал» с тремя победами и десятью набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице группы F. «РБ Лейпциг», набрав девять очков, укрепился на второй позиции.