Дортмунд, Германия, 25 октября, 2022, 23:52 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы не смог обыграть дортмундскую «Боруссию» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

«Манчестер Сити»

На 58-й минуте нападающий «горожан» и сборной Алжира Рияд Марез упустил возможность вывести гостей вперед, не сумев реализовать пенальти. Желтые карточки получили Жоау Канселу, Хулиан Альварес, Илкай Гюндоган, Мануэль Аканджи и Матч Хуммельс.

Статистика матча («Боруссия»/ «Манчестер Сити»)

Удары 10/8

Удары в створ 4/3

Владение 32%/68%

Нарушения 5/10

Угловые 0/3

Составы команд:

«Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Хуммельс, Зюле, Азар (Вульф, 82’), Рейна (Пападопулос, 87’), Брандт, Беллингем, Джан, Адейеми (Мален, 73’), Мукоко (Модест, 82’).

«Манчестер Сити»: Ортега, Диаш, Аке, Стоунс, Канселу (Аканджи, 46’), Родри, Гюндоган, Марез (Палмер, 88’), Фоден (Грилиш, 81’), Холанд (Силва, 46’), Альварес.