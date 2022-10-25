Загреб, 25 октября, 2022, 23:50 — ИА Регнум. 25 октября итальянский футбольный клуб «Милан» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 разгромил загребское «Динамо». Игра, проходившая в Загребе на стадионе «Максимир», завершилась со счетом 4:0.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Голы «россонери» забили Маттео Габбиа (39’ Сандро Тонали), Рафаэл Леау (49’), Оливье Жиру (59’ пенальти) и Роберт Любичич (69’ автогол). Желтые карточки получили Ариян Адеми, Шарль де Кетеларе и Роберт Любичич.

«Милан», одержав вторую победу в группе E и набрав семь очков, поднялся на второе место в турнирной таблице. Загребское «Динамо» с четырьмя очками опустилось на последнюю позицию.